Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile Telefonda Görüştü

49 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile Telefonda Görüştü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:53 Kaynak: AA

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