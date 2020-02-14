Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han, baş başa görüşmeleri ve başkanlıklarında gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı toplantısı sonrasında Başbakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına "Üç yıl aradan sonra ikinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'ı ziyaret etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." ifadesiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı şükranlarını sundu.

Erdoğan, 2009'da kurulan Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi'nin tekrar bir araya gelişinin iki ülke arasındaki dayanışmanın en güzel ifadesi olduğunu belirterek hem ilgili bakanların bir araya geldiği ortak çalışma gruplarında hem de konsey toplantısında ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıklarını, 13 anlaşmanın imzalanmış olmasının buluşmanın ne kadar önemli olduğunun ifadesi olduğunu belirtti.

İmran Han'ın son Ankara ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedefleri olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İmzalamış olduğumuz stratejik ekonomik çerçeve ve ekindeki eylem planı metinleri ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesine matuf adeta birer yol haritası mesabesindedir. Türkiye olarak Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan etki edecek ulaşım, enerji, turizm, temizlik, kolluk hizmetleri, eğitim ve sağlık alanlarında her türlü desteği vermeye hazırız. Pakistan'da elverişli iş ortamının sürekli kılınması hususunda da Sayın Başbakan İmran Han'ın çabalarını esirgemeyeceğini biliyorum."

"Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman Pakistan'ın yanında yer alacak." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elazığ-Malatya depreminin ardından Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her seviyede sunulan taziye ve destek mesajları Pakistanlı kardeşlerimizin ülkemizle gönül bağının en halisane örneğidir. Ekim ayında terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz askeri operasyona Pakistan Devleti ve halkından güçlü destek aldık. Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesileyle FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan tedbirler için İmran kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Devletimiz ve milletimiz Keşmir halkıyla dayanışma içindedir"

Askeri ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerin iki ülke arasındaki mevcut ikili ilişkilerde en önemli başlığı teşkil ettiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Her ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan'ın ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isterim. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük acılar yaşayan, muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyaletteki durumun son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Türkiye, Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla ilgili Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır. Pakistan'ın terör ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadeledeki büyük fedakarlıklarını takdir ettiğimizi bir kez daha dile getirmek isterim."

Başbakan Han'a ve heyetine misafirperverlikleri için teşekkür eden Erdoğan, imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diledi.

Pakistan Başbakanı Han ise Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu, Erdoğan'ın iktidara gelmesinin ardından ikili ilişkilerin daha da geliştiğini söyledi.

Pakistan'daki mevcut durumun Erdoğan öncesi Türkiye ile benzediğini söyleyen Han, Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Erdoğan iktidarı sonrasında ekonomik ve fiziki değişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Han, gençlere Türkiye'de yapıldığı gibi istihdam sağlamak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Han'ın sözleri üzerine, "Genç kuşaklar için de en önemli iş tabii ki. Önce yatırım... Yatırım olacak ki istihdam olsun. İstihdamla beraber üretim ve üretimle beraber rekabet ve rekabetle birlikte de inanıyorum ki Pakistan sıçramayı artırarak devam ettirecek inşallah." dedi.

Anlaşmaların imza töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Han'ın ortak basın toplantısı öncesinde anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Buna göre, "Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi VI. Toplantısı Ortak Bildirisi" ile "Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ekonomik Çerçeve İlanı" Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Han tarafından imzalandı.



İki ülke hükümetleri arasında "Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması"na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak imza koydu.



"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Demiryolu Bakanlığı Arasında Demiryolu Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Pakistan Demiryolu Bakanı Şeyh Reşid Ahmed tarafından imzalandı.



"PTT AŞ ile Pakistan Posta İdaresi Arasında İşbirliği Mutabakatı" ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile Pakistan Haberleşme Bakanı Murad Sayid tarafından imza altına alındı.



"Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Hazine Heyeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılması ve Gümrük Konularında İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Pakistan Başbakan Danışmanı Abdul Hafız Sheikh tarafından imzalandı.



"Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Pakistan Ulusal Akreditasyon Konseyi Arasında Helal Akreditasyonuna İlişkin Mutabakat Zaptı"na Ticaret Bakanı Pekcan ile Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri imza koydu.



İki ülke hükümetleri arasında "Turizmin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Anlaşması" ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Pakistan Eyaletlerarası Koordinasyon Bakanı Fehmida Mirza tarafından imzalandı.



"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Pakistan Yayıncılık Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü"nü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile PBC Genel Müdürü Samina Vakar imzaladı.



"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Pakistan Televizyon Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü" TRT Genel Müdürü Eren ile PTC Genel Müdürü Amir Mansur tarafından imzalandı.



İki ülke hükümetleri arasındaki "Diaspora Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Başkanı Abdullah Eren ile Yurtdışındaki Pakistanlılar ve İnsan Kaynakları Kalkınması Bakan Yardımcısı Amir Hasan imzaladı.



"Türk Standartları Enstitüsü ile Pakistan Standart ve Kalite Kontrol Kurumu Arasında Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Metroloji ve Eğitime İlişkin Uygulama Programı" ise TSE Başkanı Adem Şahin ve PSQCA Genel Müdürü Abdul Alim Memon tarafından imzalandı.



"Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAİ) ve Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) Arasında Mutabakat Zaptı" TAİ Genel Müdürü Temel Kotil ve NUST Rektörü Navid Zaman tarafından imza altına alındı.