Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Pakistan
Başbakanı İmran Han
ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı telefonda aradığı bildirilerek, "Görüşmede, Pakistan ile Hindistan
arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alınmıştır" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:28 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
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