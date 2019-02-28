Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda aradığı bildirilerek, "Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alınmıştır" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:28 Kaynak: DHA

Han, Pakistan, Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:47:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]