Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Pakistan
Başbakanı İmran Han
ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan
arasındaki gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla aradığı belirtilen konuya ilişkin açıklana şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ı telefonla aramıştır. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alınmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:25 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
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