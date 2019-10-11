Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade ettiği kaydedildi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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