Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade ettiği kaydedildi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
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