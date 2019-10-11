Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade ettiği kaydedildi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındığı öğrenildi.

(İHA)