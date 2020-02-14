Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı.

Başbakanlıktaki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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