Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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