Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı. Pakistan Başbakanı Han, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan'ın bütün desteğinin Türkiye'nin arkasında olduğunu ifade etti. - ANKARA
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