Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

6 saat önce

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Khan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü, System.String[]

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Khan ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nun ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) binasında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli öğle yemeğine katılacak. - CENEVRE

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Cenevre, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam cezası
Erdoğan'dan Cenevre'de dikkat çeken çıkış: Dünyanın devleri sadece gülücük atıyor Kılıçdaroğlu'nda tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı

Son Dakika Haberleri
20:55 Johnson hükümeti AB ile ticaret anlaşması için ek süre almanın önüne geçecek yasa hazırlığında - Son Dakika Haber
20:39 4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı - Son Dakika Haber
20:36 Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika Haber
20:28 İnşaat ofisinden 36 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
20:24 Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:04:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]