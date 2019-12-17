Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

6 saat önce

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Khan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü, System.String[]

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Khan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nun ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) binasında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli öğle yemeğine katılacak.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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