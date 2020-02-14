Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü
7 saat önce
Pakistan-Türkiye İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
Pakistan- Türkiye İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'nun ardından Başbakanlıkta Pakistan Başbakanı Imran Khan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
(İHA)
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