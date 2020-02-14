Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

7 saat önce

Pakistan-Türkiye İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü, System.String[]

Pakistan- Türkiye İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'nun ardından Başbakanlıkta Pakistan Başbakanı Imran Khan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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