Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı

01.06.2022 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.

Şerif'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Şerif, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şerif, merdivenlerde Türkiye ve Pakistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Şerif, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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