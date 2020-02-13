Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

Resmi temaslarını gerçekleştirmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılanmasının ardından Pakistan Başbakanı İmran Khan eşliğinde Cumhurbaşkanlığı konutuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı konutunda Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile görüşme gerçekleştirirken, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konuları görüşüldü.

Emine Erdoğan da eş zamanlı olarak Pakistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Samina Alvi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Parlamento müşterek oturumunda konuşma yapması ve Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmasının ardından, iki ülke arasında savunma, tren yolları ve ekonomi alanlarında anlaşma imzalanması bekleniyor.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]