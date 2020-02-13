Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da - Havalimanı karşılama - İSLAMABAD - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da - Havalimanı karşılama - İSLAMABAD
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:39 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından havalimanında karşılandı.
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