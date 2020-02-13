Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da - Havalimanı karşılama - İSLAMABAD - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da - Havalimanı karşılama - İSLAMABAD - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da - Havalimanı karşılama - İSLAMABAD

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından havalimanında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da - Havalimanı karşılama - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:39 Kaynak: AA
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