Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan'ın törenden görüntüsü
-Han'ın törenden görüntüsü
-Törenden detaylar
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