Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın törenden görüntüsü

-Han'ın törenden görüntüsü

-Törenden detaylar


Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
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