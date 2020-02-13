Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandıPakistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı

Pakistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:43 Kaynak: DHA
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