Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı

6 saat önce

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı, System.String[]

Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Han Hava Üssü'nden, Pakistan Başbakanı Han'ın kullandığı araçla, Pakistan Başbakanlık binasına geldi.

Başbakanlıktaki resmi törende, Türkiye ve Pakistan milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını denetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Han, daha sonra heyetlerini birbirlerine tanıttı.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:57 Kaynak: DHA
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