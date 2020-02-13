Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı -2 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı -2

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı -2.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı -2

Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı -2

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:28:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı -2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]