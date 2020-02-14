Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamladığı Pakistan'dan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamladığı Pakistan'dan ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 13 Şubat'ta geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan, temaslarını tamamlaması üzerine bu akşam ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, iki ülke arasında 13 anlaşma imzalanırken, Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Khan ile görüşme gerçekleştirmesinin yanı sıra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldı.


Pakistan Başbakanı İmran Khan, Suriye sınırında yaşanan sorunlarda Türkiye'yi desteklediğini belirtirken, Türkiye'nin Kaşmir sorununa ve ekonomik sorunlara verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - İSLAMABAD

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:32 Kaynak: İHA
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