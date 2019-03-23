Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Halkının Milli Gününü Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Halkının Milli Gününü Kutladı

6 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan halkının milli gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Halkının Milli Gününü Kutladı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan halkının milli gününü kutladı.

Pakistan Milli Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Şahsım ve milletim adına, Pakistan Milli Günü münasebetiyle kardeş Pakistan halkını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını Türkiye ve Pakistan bayrakları eşliğinde paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Türkiye, Pakistan, Güncel
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