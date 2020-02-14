Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:57 Kaynak: AA
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