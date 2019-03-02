Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı Kardeşlerimizin Dün Rehin Aldıkları Hindistanlı Pilotu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı Kardeşlerimizin Dün Rehin Aldıkları Hindistanlı Pilotu...

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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