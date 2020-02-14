Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pakistanlı kardeşlerimizin tedavi için yeni rotası Türkiye olmalıdır.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı kardeşlerimizin tedavi için yeni rotası Türkiye olmalıdır."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı kardeşlerimizin tedavi için yeni rotası Türkiye olmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı kardeşlerimizin tedavi için yeni rotası Türkiye olmalıdır."
Son Dakika DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi