Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerini havadan inceledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerini havadan inceledi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktape'de yapımına başlanılan bin yataklı pandemi hastanesi ve önümüzdeki hafta içerisinde açılması planlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin çalışmalarını havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğlen saatlerinde önce Atatürk Havalimanı ve Sancaktape'de yapımına devam edilen bin yataklı pandemi hastanesinin inşaat çalışmalarını havadan inceledi. Erdoğan'ın incelemelerin ardından Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin de çalışmalarını inceledi. İncelemelerde Erdoğan'ın sık sık bilgi aldığı gözlemlendi.