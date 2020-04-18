Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerini havadan inceledi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerini havadan inceledi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerini havadan inceledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktape'de yapımına başlanılan bin yataklı pandemi hastanesi ve önümüzdeki hafta içerisinde açılması planlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin çalışmalarını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerini havadan inceledi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktape'de yapımına başlanılan bin yataklı pandemi hastanesi ve önümüzdeki hafta içerisinde açılması planlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin çalışmalarını havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğlen saatlerinde önce Atatürk Havalimanı ve Sancaktape'de yapımına devam edilen bin yataklı pandemi hastanesinin inşaat çalışmalarını havadan inceledi. Erdoğan'ın incelemelerin ardından Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin de çalışmalarını inceledi. İncelemelerde Erdoğan'ın sık sık bilgi aldığı gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 06:05 Kaynak: İHA
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