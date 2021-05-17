Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

"İSRAİL BÖLGESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

"İSRAİL, HUKUKSUZ VE İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARINA SON VERMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

Kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, BM başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun diplomasi yürüttüklerini ancak Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini belirtti.

Erdoğan ayrıca Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.