Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Böüyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Böüyükelçisini Kabul Etti

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Böüyükelçisini Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Peralta'nın eşi ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:40 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Paraguay, Politika
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