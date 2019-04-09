Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Böüyükelçisini Kabul Etti
41 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Paraguay
Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Peralta'nın eşi ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:40 Kaynak: İHA
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