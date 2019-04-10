Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Büyükelçisini Kabul Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:51 Kaynak: İHA
, Paraguay
Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Peralta'nın eşi ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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