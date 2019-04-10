Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Büyükelçisini Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Peralta'nın eşi ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:51 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Paraguay, Politika
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