Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de ikili görüşmelerine devam etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı Meral Akşener, İmamoğlu'nun kendisine neden "Abla" dediğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 01:24:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]