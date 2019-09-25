Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü. - NEW YORK
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