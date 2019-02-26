Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parti Kuracaklarmış, Şu Olacakmış Bu Olacakmış, Daha Önce Kuranlar Oldu Ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parti Kuracaklarmış, Şu Olacakmış Bu Olacakmış, Daha Önce Kuranlar Oldu Ama...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:01 Kaynak: AA

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