Cumhurbaşkanı Erdoğan Partililerle Çay İçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan partililerle çay içtiBALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partililerle çay içti



BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı. Burada partililerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partili kadınların ricasını da kırmayarak onlarla birlikte çay içti.

AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen partililerin çağrısı üzerine parti binasına giden Erdoğan burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Partililerle yerel seçim konusunda sohbet eden Recep Tayyip Erdoğan çay içerek parti binasından ayrıldı.

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