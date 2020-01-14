Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Partimizdeki hiçbir görev kimsenin tapulu malı değildir' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimizdeki hiçbir görev kimsenin tapulu malı değildir"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:07 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti