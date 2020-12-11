Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

11.12.2020 14:49

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz, her yalanın, her iftiranın hesabını vereceksiniz.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz, her yalanın, her iftiranın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılarak yaptığı konuşmada, CHP yönetiminin tavrı, millet ve olayların mağdurlarına karşı sorumluluğu sebebiyle bir hususa daha değinmek istediğini dile getirdi.

"Can alıcı ve can sıkıcı konu, CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı iddiaların yuvası haline dönüşmüş olmasından biz utanç duyuyoruz. Ancak CHP yönetiminin bu hissiyattan epeyce uzak olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu iddiaların araştırılıp, soruşturulup, hakikatlerin ortaya çıkması, suçluların cezalandırılması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar. Bu durum karşısında önüne arkasına bakmadan çoğu da gerçek olmayan haberler üzerinden ortalığı inleten sözde kadın hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinin büründüğü derin sessizlik de manidardır. Yalan olduğu defalarca ispatlanmış iddiaları papağan gibi sürekli tekrarlayan Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerinde ayyuka çıkan tecavüz, taciz ve hırsızlık vakaları konusunda tek kelime etmiyor. Bu zat, güya kendisi de bir bayan olan İstanbul İl Başkanının tecavüz, taciz ve hırsızlık iddialarının üzerini örtmesi karşısında da en küçük bir tepki göstermiyor. Üstelik şu ana kadar ortaya çıkan hadiselerin CHP teşkilatlarındaki ve belediyelerindeki rezilliklerin sadece buzdağının görünen kısmı mahiyetindeki örnekleri olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir daha neler çıkacak. Nitekim her gün yeni bir itirafla her gün yeni bir ifşaatla her gün yeni bir ithamla karşılıyoruz.

CHP yönetimi teşkilatları ve belediyeleriyle bu utanç bataklığından çıkıp temizlenmek yerine akıllara ziyan bir yola başvuruyor. Partilerindeki tecavüz, taciz ve hırsızlık furyasının üzerini örtmek için seçimlerin üzerinden iki yıla yakın vakit geçtikten sonra uyduruk dosyalarla eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattılar. Buna karşılık rüşvet suçundan tutuklanan, soruşturmaya uğrayan, kamuoyunun diline düşen CHP'li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar. Buradan tüm iddiaların muhataplarına ve onları koruyanlara sesleniyorum: Bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz, her yalanın, her iftiranın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz. Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envaiçeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz. Türkiye'nin milli projelerini ve politikalarını adeta düşmana sufle verir gibi çarpıtıp kullanışa elverişli malzeme haline getirerek ortaya saçma ihanetinin hesabını vereceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetimine de şöyle seslendi:

"Genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarına, belediyelerine kadar CHP'de tecavüz, taciz, hırsızlık kepazeliğine bulaşmış kim varsa hepsinin de ipini pazara çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'lilerin üzerine düşer. Biz böyle bir haksızlığa asla rıza göstermeyiz. Siyaseten farklı düşünsek de CHP'ye oy verenler ve CHP'de siyaset yapanlar içinde namuslu insanlar bulunduğunu biliyoruz. Onların da hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız."

Erdoğan, toplantıya katılan il başkanlarına da "Sizlerden de kendi ilinizde bu tür kepazeliklerin üzerine kararlılıkla gitmenizi, olup bitenleri milletimizle paylaşmanızı istiyorum." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki zafer sevincine ortak olduklarını hatırlatan Erdoğan, bu konudaki kapsamlı değerlendirmeleri gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nda paylaşacaklarını kaydetti.

(Bitti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika


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