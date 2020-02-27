Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi'ne... - Son Dakika

AK Parti milletvekillerinin AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yapması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geleceği kahvaltı öncesi AK Parti Genel Merkezi'ne girişler başladı.