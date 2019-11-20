Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partilileri selamlaması Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler İstiklal Marşının okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partilileri selamlaması
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler
İstiklal Marşının okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. (1)
Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi Tekirdağ'da ülkemizin 5 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz rezervi bulundu Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP'lilerin elini sıkmadı