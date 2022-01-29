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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

29.01.2022 18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin gönlünü kazanmak ve sıkıntılarına çözüm üretmek yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin gönlünü kazanmak ve sıkıntılarına çözüm üretmek yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkesini ve devletini batılı büyükelçiliklere şikayet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler, milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler. Sorsan, 'Atatürk'ün partisiyiz' derler." dedi.

Erdoğan, Gümrük Müdürlüğü Kompleksi Fuaye Alanı'nda düzenlenen partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz." diyen Erdoğan, kendileri tüm şartları zorlayarak ülkeyi başarıdan başarıya koştururken, muhalefetin içler acısı durumunun göründüğünü söyledi.

Türkiye'nin ekonomiden terörle mücadeleye, sağlıktan savunmaya kadar her cephede tarihinin en kritik mücadelelerini verdiğini belirten Erdoğan, "Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar." diye konuştu.

"Sorsan cumhuriyeti biz kurduk derler"

Erdoğan, Millet İttifakı'nın millete hizmet etme niyetinde ve memlekete eser kazandırma hedefinde olmadığını, Ankara'nın konforunda siyasetçilik oynamaktan, kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan, altlarına serilen makam koltuklarında siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka hiçbir dertlerinin bulunmadığını ifade etti.

Muhalefet partilerinde milletvekili sıfatı taşıyan ve belediye başkanlığı yapanların hırslarından ve siyasi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözlerinin görmediğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin gönlünü kazanmak ve sıkıntılarına çözüm üretmek yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkesini ve devletini batılı büyükelçiliklere şikayet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler, milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler. Sorsan cumhuriyeti biz kurduk derler. Ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler. Millete karşı sergiledikleri nobranlıkların, küstahlıkların hiçbirini meclis kürsüsünden kendilerine ayar verenlere yapamazlar.

Bunların siyasetteki en büyük meziyetleri tank namlusunu görünce kaçmak, millet can derdindeyken ellerinde kahve fincanı ile televizyon karşısında keyif çatmaktır. Korkaklık, beceriksizlik, müfterilik, kifayetsiz muhterislik dışında hiçbir özellikleri yok. Nitekim bu tabloyu bizim gibi milletimiz de çok iyi görüyor ve hazıra konma peşine koşan bu tatlı su siyasetçilerine asla yüz vermiyor. Sadece son bir haftada yaşananlara bakmak bile muhalefetin çapını ve tıynetini görmek için kafidir. Hiçbir tahrik, hiçbir hesap ve hiçbir iftira bunları kurtaramayacak. Hiçbir medya kampanyası bunların skandallarının üstünü kapatamayacaktır."

"Bugünden itibaren çok daha güçlü şekilde çalışacağız"

Erdoğan, 2023'teki genel seçimler ile 2024'deki mahalli idareler seçimlerinin, beceriksizliklerin siyasetten tasfiye edilmesi noktasında milat olacağını aktardı.

Bu kapsamda, asıl sorumluluğun AK Parti teşkilatına düştüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren çok daha güçlü şekilde, daha koordineli, uyumlu, planlı, programlı çalışacağız. Giresun'da kapısını vurmadığımız, misafiri olmadığımız, halini hatırını sormadığımız hane bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda ve sokakta insanımızla daha fazla hemhal olacak, hemdert olacak, gönüller kazanmanın, gönüllere girmenin, yeni gönüller fethetmenin mücadelesini vereceğiz. Bize oy versin ya da vermesin bizi desteklesin veya desteklemesin tek tek herkese ulaşacak, gerçekleri onlara anlatacak, başkalarına değil milletin partisi AK Parti'ye inanmalarını isteyecek, onları ikna edeceğiz. Az önce özetlediğim hizmetleri şehrimize ve ülkemize kazandırdığımız projeleri anlatarak hem AK Partili kadroların farkını gösterecek hem de muhalefetin çapsızlığını ve vizyonsuzluğunu ortaya koyacağız. Bunun için siz dava arkadaşlarımdan omuzlarınızdaki yükün bilinciyle temponuzu biraz daha artırmanızı bekliyorum. Sizlere güveniyorum, yürekten inanıyorum."

Kalabalıkla birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, il danışma meclisi toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, AK Parti'de kuruluştan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Bitti)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika
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