Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor

26.05.2021 12:14

Son günlerde ortaya atılan ve tartışma yaratan iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Koronavirüs salgını ve bu süreçten etkilenen esnafa yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, "Tüm imkanları seferber ettik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Son dönemde ülke gündemine oturan ve tartışma yaratan iddialar sonrası ne diyeceği merak edilen Erdoğan, konuşmasına salgına ve bu süreçte esnafa yapılan yardımlardan bahsederek başladı. "Ramazan ayını ve Ramazan bayramını geride bırakıp şimdiden Kurban bayramının heyecanını duymaya başladık." diyen Cumhurbaşkanı; "14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin aşını ve işini korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı salgın dönemini en az hasarla geçirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Salgın şartları sebebiyle gönlümüzce Ramazan ve bayram geçirememiş olsak da hamdolsun sağlığımız ve umutlarımız dipdiri ayaktadır. Salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını gem aşını ve işini korumak için tüm imkanları seferber ettik.

"SALGIN YARDIMLARI HAZİRAN SONUNA KADAR 181 MİLYAR LİRAYI BULACAK"

Yaklaşık 645 bin emekli maaşını 1500 liraya çıkarttık. Tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1100 liraya yükselttik. Desteklerden 1 milyon 200 bin esnafımız yararlandı. Salgın desteklerinin tutarı 67 milyar lirayı buluyor. Salgın yardımları haziran sonunda 181 milyar liraya ulaşacak. Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketlere yönelik nefes kredileri için de çalışmalara başlandı.

"2021 BÜYÜME ORANLARI BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE OLACAK"

2021 büyüme oranının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ekonomi reform programımızda yer alan somut düzenlemeleri çıkarmaya başladık. En büyük başarımız hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımıza iş ve istikrarlı iklim sağlamak olmuştur. İstikrar ve güvenli ortamı hedef alan çeşitli saldırıların hedefi insanlarımızı karamsarlığa sürüklemektir, bu açıktır. Bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Biz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimize sahip çıktıkça milletimiz ile aramızdaki uhuveti hiçbir saldırı bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor."

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor - Son Dakika


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