Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:38 Kaynak: AA

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