Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patlayıcı ham madde ihtiyacımızın büyük bir kısmı milli imkanlarla... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak."
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:57 - Kaynak: AA
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