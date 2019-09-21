Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Patriot konusu) Bu, masadan kalkmış bir konu değil."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Patriot konusu) Bu, masadan kalkmış bir konu değil."
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Patriot konusu) Bu, masadan kalkmış bir konu değil."
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