Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar Günü Milletimiz Çok Büyük Bir Anketi Sandıklarda Yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar Günü Milletimiz Çok Büyük Bir Anketi Sandıklarda Yapacak"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:50 Kaynak: AA

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