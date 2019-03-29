Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar Günü Milletimiz Çok Büyük Bir Anketi Sandıklarda Yapacak"
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:50 Kaynak: AA
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