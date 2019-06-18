Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var: "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var: "

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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