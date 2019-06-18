Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var,...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var: "

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var: "
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28 Kaynak: AA
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