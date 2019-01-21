Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazartesi, Çarşamba Rusya Ziyaretimiz Var, Suriye Konusunu Ele Alacağız."
1 saat önce
IHAAW145931-SIY/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazartesi, Çarşamba Rusya ziyaretimiz var, Suriye konusunu ele alacağız." 21.01.2019 14: 59: 31 TSI NNNN.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:05 Kaynak: İHA
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