Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazartesi, Çarşamba Rusya Ziyaretimiz Var, Suriye Konusunu Ele Alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazartesi, Çarşamba Rusya Ziyaretimiz Var, Suriye Konusunu Ele Alacağız."

1 saat önce

IHAAW145931-SIY/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazartesi, Çarşamba Rusya ziyaretimiz var, Suriye konusunu ele alacağız." 21.01.2019 14: 59: 31 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW145931-SIY/21-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazartesi, Çarşamba Rusya ziyaretimiz var, Suriye konusunu ele alacağız." 21.01.2019 14: 59: 31 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:05 Kaynak: İHA

Politika
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