Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesiden İtibaren Bir Başka Enerjiyle Yola Koyulacağız
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kağıthane mitinginde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kağıthane mitinginde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:16 Kaynak: AA
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