Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesiden İtibaren Bir Başka Enerjiyle Yola Koyulacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesiden İtibaren Bir Başka Enerjiyle Yola Koyulacağız

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kağıthane mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kağıthane mitinginde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:16 Kaynak: AA

Kağıthane, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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