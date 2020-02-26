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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti...
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler var"
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler var" - ANKARA
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