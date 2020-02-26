Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti...

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler var" - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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