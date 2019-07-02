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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de yetkililer tarafından karşılandı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de otelde yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de yetkililer tarafından karşılandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de otelde yetkililer tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik ediyor. 


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:14 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Pekin, Dünya
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