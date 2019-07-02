Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de yetkililer tarafından karşılandı
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de otelde yetkililer tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:14 Kaynak: DHA
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