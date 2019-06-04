Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Harekatı'nda görevli askerlerle bayramlaştı
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından Pençe Harekatı'nda görevli askerleri telefonla arayarak bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:04 Kaynak: İHA
, bayram namazının ardından Pençe Harekatı'nda görevli askerleri telefonla arayarak bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Büyük Çamlıca
Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Pençe Harekatı'nda görevli askerleri telefonla arayarak bayramlaştı. Erdoğan telefon görüşmesinde, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Pençe Harekatı'nın da zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.
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