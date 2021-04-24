Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı Açıklaması

24.04.2021 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüştü.

Selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, "Mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerimiz, bugün de milletimizin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor." dedi.

"Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız"

"Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm mensuplarıyla iftihar ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

" 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu mücadelede, kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Türkiye, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk, adalet gibi insani değerlerden en küçük bir sapma göstermeden yürütmektedir. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekatları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlattığına değinen Erdoğan, "Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

"Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar vesilesidir. Sözlerime son verirken bu operasyonda görev alan Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelinin her birini ayrı ayrı alınlarından öpüyor, sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu' Komuta Merkezi'ne bağlandı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata Zorlu Antalya deplasmanında Galatasaray'ı Mostafa Mohamed ipten aldı ve şampiyonluk iddiası sürdü Zorlu Antalya deplasmanında Galatasaray'ı Mostafa Mohamed ipten aldı ve şampiyonluk iddiası sürdü Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı         
23:31
Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir         
23:12
İngiliz Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Monarşi devrilebilir İngiliz Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Monarşi devrilebilir         
22:54
Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi         
22:25
Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu         
21:06
Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı         
20:43
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için "soykırım" dedi         
19:00
Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı         
18:12
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 23:43:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei