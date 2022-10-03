CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PENDİK-SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI'NIN AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PENDİK-SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI'NIN AÇILIŞINA KATILDI

03.10.2022 10:51

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

PENDİK- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakika da, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır" dedi.

Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına metro ile geldi. Açılışı yapılan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının hayırlısı olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzunluğu 7,4 kilometre olan dört istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne Kadıköy'e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemlere ne yapmak istiyor? Sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama bunlara en güzel dersi inşallah Haziran'da vermeye var mıyız? Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç ve Finlandiya'da tedirginlik yarattı: NATO üyeliğimizi durdurmakla tehdit etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç ve Finlandiya'da tedirginlik yarattı: NATO üyeliğimizi durdurmakla tehdit etti Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı vatandaşlardan tam not aldı Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı vatandaşlardan tam not aldı
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PENDİK-SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI'NIN AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklama: Gaz alanında bir mutabakat imzalayarak dönmüş olacağız
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
15:21 Mühürlü salonda yapılan düğünde çıkan kavgayı polis ekipleri zor durdurdu
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:04:02. #1.11#
SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PENDİK-SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI'NIN AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement