Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk Milletinin İradesine İpotek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk Milletinin İradesine İpotek...

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:59 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Kültür Sanat
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