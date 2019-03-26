Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk Milletinin İradesine İpotek...
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?"
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:59 Kaynak: AA
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