Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya ve Bölücü Örgütün Siyasi Uzantılarıyla Çevirdikleri Tezgahlar,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya ve Bölücü Örgütün Siyasi Uzantılarıyla Çevirdikleri Tezgahlar,...

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri iş birlikleri artık aleniyet kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri iş birlikleri artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:16 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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